Fiorentina-Roma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: urlo giallorosso all’ultimo respiro [FOTO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non sono mancate le emozioni nel turno infrasettimanale della 25esima giornata del campionato di Serie A, una partita scoppiettante è stata quella tra Fiorentina e Roma. Sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la sfida è stata sicuramente dai due volti. Nel primo tempo la partita non si sblocca, la svolta arriva nella ripresa. A passare in vantaggio è la squadra di Fonseca, il marcatore è stato Spinazzola, l’ex Juventus si conferma sempre più determinante per la fascia. L’11 di Prandelli non demorde e raggiunge il pareggio con un autogol di Veretout. In pieno recupero successo della Roma con un gol di Diawara. Finisce 1-2. . In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. Fiorentina-Roma, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non sono mancate le emozioni nel turno infrasettimanale della 25esima giornata del campionato di Serie A, una partita scoppiettante è stata quella tra. Sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la sfida è stata sicuramente dai due volti. Nel primo tempo la partita non si sblocca, la svolta arriva nella ripresa. A passare in vantaggio è la squadra di Fonseca, il marcatore è stato Spinazzola, l’ex Juventus si conferma sempre più determinante per la fascia. L’11 di Prandelli non demorde e raggiunge il pareggio con un autogol di Veretout. In pieno recupero successo dellacon un gol di Diawara. Finisce 1-2. . In alto laGALLERY con tutte le immagini., ledi ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Roma 1-1, autorete di Spinazzola L. (ROM) - iamkayshow : RT @iambolar: FT: Sassuolo 3-3 Napoli Milan 1-1 Udinese Atalanta 5-1 Crotone Benevento 0-3 Verona Cagliari 1-0 Bologna Fiorentina 1-2 Roma… - gemin_steven98 : RT @SkySport: FIORENTINA-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Spinazzola (49') ? aut. #Spinazzola (60’) ? #Diawara (90') ? SERIE A – 25^ giornata… -