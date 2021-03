Fiorentina-Roma 1-2, Fonseca: “Reagito bene dopo il Milan, vogliamo un grande finale di stagione” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Vittoria importante quella di stasera. La squadra ha Reagito bene dopo il ko con il Milan, ha capito che doveva migliorare e ha fatto vedere il giusto carattere”. Lo ha detto il tecnico giallorosso Paulo Fonseca analizzando la sfida di campionato fra Fiorentina e Roma. “Abbiamo sbagliato le partite con le big, ma abbiamo fatto comunque buone partite – ha aggiunto Fonseca -. La squadra accusa questo tipo di gare, e dobbiamo lavorare su questo. Stasera ho visto voglia di fare gruppo e di restare uniti. Ci abbiamo creduto fino alla fine, vogliamo toglierci soddisfazioni e fare un grande finale di campionato. Abbiamo dimostrato personalita’ e determinazione. Contro la Fiorentina e’ sempre ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) “Vittoria importante quella di stasera. La squadra hail ko con il, ha capito che doveva migliorare e ha fatto vedere il giusto carattere”. Lo ha detto il tecnico giallorosso Pauloanalizzando la sfida di campionato fra. “Abbiamo sbagliato le partite con le big, ma abbiamo fatto comunque buone partite – ha aggiunto-. La squadra accusa questo tipo di gare, e dobbiamo lavorare su questo. Stasera ho visto voglia di fare gruppo e di restare uniti. Ci abbiamo creduto fino alla fine,toglierci soddisfazioni e fare undi campionato. Abbiamo dimostrato personalita’ e determinazione. Contro lae’ sempre ...

