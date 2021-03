Fiorentina-Roma 1-2, Diawara uomo partita dei giallorossi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorentina-Roma si sfidano nel match valido per il 25° turno della Serie A. Finisce 1-2 per i giallorossi, che guadagnano due punti sul Napoli Finisce 1-2 il match tra Fiorentina-Roma, valido per il 25° turno della Serie A. E’ un gol nel finale di Diawara a decidere la sfida e a tenere a contatto i giallorossi con il 4° posto. La partita Primo tempo molto equilibrato ma privo di occasioni da rete. La Roma prova a fare la partita ma senza riuscire ad imporre il proprio gioco offensivo. Gli unici lampi di luce arrivano dalla sgroppate sulla fascia di Spinazzola, mentre Mayoral è lasciato troppo solo da un Mkhitaryan in giornata no. I viola invece si affidano alla classe di Ribery e alla velocità di Vlahovic, ma ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021)si sfidano nel match valido per il 25° turno della Serie A. Finisce 1-2 per i, che guadagnano due punti sul Napoli Finisce 1-2 il match tra, valido per il 25° turno della Serie A. E’ un gol nel finale dia decidere la sfida e a tenere a contatto icon il 4° posto. LaPrimo tempo molto equilibrato ma privo di occasioni da rete. Laprova a fare lama senza riuscire ad imporre il proprio gioco offensivo. Gli unici lampi di luce arrivano dalla sgroppate sulla fascia di Spinazzola, mentre Mayoral è lasciato troppo solo da un Mkhitaryan in giornata no. I viola invece si affidano alla classe di Ribery e alla velocità di Vlahovic, ma ...

