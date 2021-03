Fiorentina-Roma 1-2: decisivo Diawara nel finale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorentina-Roma 1-2. Al Franchi di Firenze i giallorossi superano i viola per 2 a 1. A inizio ripresa vantaggio della Roma con Spinazzola, che poco dopo è protagonista di uno sfortunato autogol. Nel finale del secondo tempo Diawara firma il gol del raddoppio che di fatto chiude il match. Cos’è successo nel primo tempo? Prandelli opta per Venuti e Igor sulle fasce, mentre in attacco ripropone il duo Vlahovic-Ribery. Confermati in difesa Milenkovic e Martinez, mentre a centrocampo si rivede Amrabat. Fonseca ha nuovamente a disposizione Kumbulla, mentre davanti schiera Pellegrini e Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Mayoral. A centrocampo Bruno Peres e Diawara fanno rifiatare Villar e Karsdorp. Pedro, escluso dall’11 titolare, è stato protagonista di un lungo colloquio a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)1-2. Al Franchi di Firenze i giallorossi superano i viola per 2 a 1. A inizio ripresa vantaggio dellacon Spinazzola, che poco dopo è protagonista di uno sfortunato autogol. Neldel secondo tempofirma il gol del raddoppio che di fatto chiude il match. Cos’è successo nel primo tempo? Prandelli opta per Venuti e Igor sulle fasce, mentre in attacco ripropone il duo Vlahovic-Ribery. Confermati in difesa Milenkovic e Martinez, mentre a centrocampo si rivede Amrabat. Fonseca ha nuovamente a disposizione Kumbulla, mentre davanti schiera Pellegrini e Mkhitaryan a supporto dell’unica punta Mayoral. A centrocampo Bruno Peres efanno rifiatare Villar e Karsdorp. Pedro, escluso dall’11 titolare, è stato protagonista di un lungo colloquio a ...

