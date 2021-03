Fiorentina Roma 0-1 LIVE: Spinazzola al volo, giallorossi avanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Roma si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Roma 0-1 FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Tiro Roma – Diawara calcia da fuori al volo. Pallone altissimo. 13? Tiro Roma – Mkhitaryan sfonda verso il centro e calcia da fuori, ancora alto. 27? Occasione Fiorentina – Ribery serve centralmente nello spazio Vlahovic. L’attaccante entra in area e calcia col sinistro a incrociare. Pau Lopez si distende e respinge. 45? Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Tiro– Diawara calcia da fuori al. Pallone altissimo. 13? Tiro– Mkhitaryan sfonda verso il centro e calcia da fuori, ancora alto. 27? Occasione– Ribery serve centralmente nello spazio Vlahovic. L’attaccante entra in area e calcia col sinistro a incrociare. Pau Lopez si distende e respinge. 45? Occasione ...

