Fiorentina - Roma 0 - 0: giallorossi aggressivi / LIVE (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si gioca la sfida tra la Fiorentina e la Roma. Avvio aggressivo della Roma che verticalizza molto e schiaccia i viola. Il tecnico viola Cesare Prandelli lascia in panchina Biraghi , preferendo sull'... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si gioca la sfida tra lae la. Avvio aggressivo dellache verticalizza molto e schiaccia i viola. Il tecnico viola Cesare Prandelli lascia in panchina Biraghi , preferendo sull'...

CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - sunkencondos : Voglio dire, la differenza tra la Roma e la Fiorentina è notevole, bisogna solo affondare il colpo, il ritmo è basso. #FiorentinaRoma - CorSport : #FiorentinaRoma, al Franchi il ricordo di #DavideAstori ?? - AretimSports : La grande intensità della Roma nei primi 15 minuti, ora è più pericolosa la Fiorentina #FiorentinaRoma - sportli26181512 : #Fiorentina-#Roma, al Franchi il ricordo di Davide #Astori: Tredici secondi di applausi in campo e la foto dell'ex… -