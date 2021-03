Fiorentina, Prandelli: «Sconfitta immeritata, sempre questione di millimetri» (Di giovedì 4 marzo 2021) Cesare Prandelli ha parlato al termine di Fiorentina-Roma Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della Sconfitta casalinga contro la Roma. ASTORI – «È impossibile non ricordare un uomo e una persona che ha sempre dimostrato grande serietà. Era un leader silenzioso. Spesso lo incontravo a Firenze. Il ricordo è ancora vivo». PRESTAZIONE – «Abbiamo preso ancora un gol per un millimetro. È già il terzo. Abbiamo fatto una partita vera, non meritavamo di perdere. Affrontavamo una squadra ricca di talento e negli ultimi minuti bisognava avere più attenzione. Nelle prossime due partite abbiamo due scontri diretti e dobbiamo pensare a quelli, prendendo quello che c’è di buono da stasera». KOKORIN – «Dobbiamo abbassare un po’ le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Cesareha parlato al termine di-Roma Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dellacasalinga contro la Roma. ASTORI – «È impossibile non ricordare un uomo e una persona che hadimostrato grande serietà. Era un leader silenzioso. Spesso lo incontravo a Firenze. Il ricordo è ancora vivo». PRESTAZIONE – «Abbiamo preso ancora un gol per un millimetro. È già il terzo. Abbiamo fatto una partita vera, non meritavamo di perdere. Affrontavamo una squadra ricca di talento e negli ultimi minuti bisognava avere più attenzione. Nelle prossime due partite abbiamo due scontri diretti e dobbiamo pensare a quelli, prendendo quello che c’è di buono da stasera». KOKORIN – «Dobbiamo abbassare un po’ le ...

