Fiorello stupisce tutti | dolore per lo showman | le parole sulla figlia

gocciolatriste : @fanpage Se 3/4 della gara è dedicata alle battute di Fiorello sulle poltrone vuote e alla pubblicità, non mi stupisce affatto - SurrexitVere : @marioadinolfi Non te sei ancora rotto li cojoni de guardà er Festival? Già solo vedere che ha dato lavoro alla mog… - zazoomblog : Sanremo2021 diretta dallAriston: Fiorello rock stupisce con mantello alla Achille Lauro - #Sanremo2021 #diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello stupisce

Gossip e Tv

Fiore inedito: la domanda sulla figlia durante la conferenza stampa di Sanremo e la risposta ...Amadeus esono stati affiancati nella conduzione dalla giovanissima attrice Matilda De ... Leggi anche - > Madame a Sanremo si veste di 'specchi' esul palco - FOTO Sanremo 2021, ...Sembrava ieri, quando Amadeus annunciava Diodato come vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il vincitore dello scorso anno ha inaugurato la serata, con tanto di emozione e di (...) ..."Stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo". Lo dice Fiorello di Fedez, esibitosi con Francesca Michielin durante la ...