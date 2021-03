Fiorello si commuove per la figlia adolescente chiusa in casa. Meloni: «Capisco le sue parole» (video) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un momento di commozione per la figlia adolescente alle prese con le conseguenze delle restrizioni anti Covid. C’è stato anche questo nella conferenza stampa quotidiana su Sanremo. In particolare è stato Fiorello a raccontare questo aspetto intimo della sua vita, che però, come sottolineato da Giorgia Meloni che ha rilanciato il video delle parole dello showman, è rappresentativo del «sentimento di tanti genitori». Fiorello si commuove per la figlia adolescente «Ho una figlia adolescente e soffro per lei. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un momento di commozione per laalle prese con le conseguenze delle restrizioni anti Covid. C’è stato anche questo nella conferenza stampa quotidiana su Sanremo. In particolare è statoa raccontare questo aspetto intimo della sua vita, che però, come sottolineato da Giorgiache ha rilanciato ildelledello showman, è rappresentativo del «sentimento di tanti genitori».siper la«Ho unae soffro per lei. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando ...

