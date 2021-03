Finisce a pesci in faccia tra il M5S e Casaleggio. Un debito di mezzo milione angoscia Conte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il reggente, che ormai non regge più la baracca, Vito Crimi, cerca di fare la voce grossa con la Casaleggio Associati, ma dall’erede di Gianroberto arriva la richiesta di saldare i debiti. Un tesoretto da quasi 500mila euro, di cui Crimi non parla ma sul quale il futuro e ormai prossimo leader del Movimento, Giuseppe Conte, dovrà presto fare i conti. E non solo su questioni economiche, ma anche su tutto il resto, espulsioni comprese. “Bisogna decidere che fare con Rousseau, non è normale che ci sia questa confusione sulle attività”, ha detto ieri sera il capo politico M5S Vito Crimi, chiudendo l’assemblea dei gruppi grillini. Il reggente pentastellato ha parlato di “ingerenze” dell’associazione di Casaleggio, che “in alcune occasioni ci hanno messo in imbarazzo”. Ingerenze che però si intrecciano con la richiesta di soldi, da parte di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il reggente, che ormai non regge più la baracca, Vito Crimi, cerca di fare la voce grossa con laAssociati, ma dall’erede di Gianroberto arriva la richiesta di saldare i debiti. Un tesoretto da quasi 500mila euro, di cui Crimi non parla ma sul quale il futuro e ormai prossimo leader del Movimento, Giuseppe, dovrà presto fare i conti. E non solo su questioni economiche, ma anche su tutto il resto, espulsioni comprese. “Bisogna decidere che fare con Rousseau, non è normale che ci sia questa confusione sulle attività”, ha detto ieri sera il capo politico M5S Vito Crimi, chiudendo l’assemblea dei gruppi grillini. Il reggente pentastellato ha parlato di “ingerenze” dell’associazione di, che “in alcune occasioni ci hanno messo in imbarazzo”. Ingerenze che però si intrecciano con la richiesta di soldi, da parte di ...

