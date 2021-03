FIFA 22: Cosa vi aspettate dal nuovo titolo sviluppato per PS5 e Xbox Series X? (Di mercoledì 3 marzo 2021) FIFA 21 è stato sviluppato a cavallo tra il passaggio dalle console current gen alle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Spesso ci siamo ritrovati a vivere un’anno di transizione con non pochi strascichi e purtroppo anche con questo capitolo della serie siamo stati costretti ad affrontare alcune problematiche che hanno minato l’esperienza di gioco. La communcity si aspettava un titolo che potesse finalmente soddisfare le esigenze un pò di tutti, ma dopo un inizio promettente EA Sports per alcuni mesi non è riuscita a trovare il giusto equilibrio. Dopo le prime patch abbiamo subito notato che un modulo in particolare , il 442, dava notevoli vantaggi rispetto a tutti gli altri garantendo una solida fase difensiva ed una fase offensiva micidiale soprattutto in contropiede. ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 3 marzo 2021)21 è statoa cavallo tra il passaggio dalle console current gen alle console di nuova generazione PlayStation 5 eX. Spesso ci siamo ritrovati a vivere un’anno di transizione con non pochi strascichi e purtroppo anche con questo capitolo della serie siamo stati costretti ad affrontare alcune problematiche che hanno minato l’esperienza di gioco. La communcity si aspettava unche potesse finalmente soddisfare le esigenze un pò di tutti, ma dopo un inizio promettente EA Sports per alcuni mesi non è riuscita a trovare il giusto equilibrio. Dopo le prime patch abbiamo subito notato che un modulo in particolare , il 442, dava notevoli vantaggi rispetto a tutti gli altri garantendo una solida fase difensiva ed una fase offensiva micidiale soprattutto in contropiede. ...

