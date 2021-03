FIFA 21: Obiettivi Timothy Weah What IF Silver Stars – Requisiti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale What IF Silver Stars di Timothy Weah per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta dell’attaccante americano del Lille anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Obiettivi Timothy Weah What IF Silver Stars Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 3 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialeIFdiper la modalità21 Ultimate Team. La carta dell’attaccante americano del Lille anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili in FUT 21.IFVincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in ...

