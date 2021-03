FIFA 21: Giocatore bannato a vita dopo gli insulti razzisti rivolti a Ian Wright (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel mese di Maggio 2020 un appassionato della serie FIFA, dopo aver perso una partita della popolare modalità Ultimate Team ( in squadra aveva la carta Icon di Ian Wright ), ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia inviando dei messaggi privati a sfondo razziale su instagram all’ex attaccante inglese dell’Arsenal. Ian Wright dopo l’accaduto decise di divulgare su tutti i social le foto dei messaggi ricevuti da Patrick O’Brien e di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Nelle ultime settimane è arrivata anche la sentenza del giudice che ha deciso di non condannare il ragazzo poichè durante le udienze è sembrato sinceramente dispiaciuto e pentito delle sue azioni. Inoltre lo stesso ragazzo si è scusato con la leggenda del calcio mondiale ed ha deciso di evolvere in beneficenza una cifra pari ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel mese di Maggio 2020 un appassionato della serieaver perso una partita della popolare modalità Ultimate Team ( in squadra aveva la carta Icon di Ian), ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia inviando dei messaggi privati a sfondo razziale su instagram all’ex attaccante inglese dell’Arsenal. Ianl’accaduto decise di divulgare su tutti i social le foto dei messaggi ricevuti da Patrick O’Brien e di denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Nelle ultime settimane è arrivata anche la sentenza del giudice che ha deciso di non condannare il ragazzo poichè durante le udienze è sembrato sinceramente dispiaciuto e pentito delle sue azioni. Inoltre lo stesso ragazzo si è scusato con la leggenda del calcio mondiale ed ha deciso di evolvere in beneficenza una cifra pari ...

V__FUT : ?TOP & FLOP OBJ/SBC? Ieri sera alle 19 è stata rilasciata la SBC di #Fer What If, giocatore ideale per linkare Rob… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Giocatore bannato a vita dopo gli insulti razzisti rivolti a Ian Wrigth - Eurogamer_it : Ban a vita per il giocatore di #FIFA che ha insultato l'ex calciatore Ian Wright. - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Non c'è posto per il razzismo su #FIFA #FIFA21 #EASports - Miki_2313 : RT @spaziogames: Non c'è posto per il razzismo su #FIFA #FIFA21 #EASports -