FIFA 21: Giocatore bannato a vita dopo gli insulti razzisti rivolti a Ian Wright (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel mese di Maggio 2020 un appassionato della serie FIFA, dopo aver perso una partita della popolare modalità Ultimate Team ( in squadra aveva la carta Icon di Ian Wright ), ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia inviando dei messaggi privati a sfondo razziale su instagram all'ex attaccante inglese dell'Arsenal. Ian Wright dopo l'accaduto decise di divulgare su tutti i social le foto dei messaggi ricevuti da Patrick O'Brien e di denunciare l'accaduto alle autorità competenti. Nelle ultime settimane è arrivata anche la sentenza del giudice che ha deciso di non condannare il ragazzo poichè durante le udienze è sembrato sinceramente dispiaciuto e pentito delle sue azioni. Inoltre lo stesso ragazzo si è scusato con la leggenda del calcio mondiale ed ha deciso di evolvere in beneficenza una cifra pari ...

