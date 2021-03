Festival Sanremo 2021, lo yatch di Ibrahimovic al centro delle chiacchiere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 si è impreziosito della presenza del suo personalissimo top player: il campione svedese del Milan, infatti, è planato sul palco dell’Ariston “dettando la sua legge” al presentatore Amadeus. Una prova, quella dell’ex Paris Saint-Germain, che non ha convinto tutti. Lo sketch con il direttore artistico della rappresentativa, infatti, ha suscitato poco interesse da parte del pubblico che, invece, si è gettato su un altro particolare che rotea attorno all’universo variegato del milanista: la yatch di Ibrahiomovic. Zlatan ha deciso di pernottare sulla sua casa galleggiante (dal valore di 20 milioni di euro) per tutto lo svolgimento del Festival. Lo yatch di Ibrahimovic: una casa lussuoso che si adagia sull’acqua Il catamarano dell’asso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildisi è impreziosito della presenza del suo personalissimo top player: il campione svedese del Milan, infatti, è planato sul palco dell’Ariston “dettando la sua legge” al presentatore Amadeus. Una prova, quella dell’ex Paris Saint-Germain, che non ha convinto tutti. Lo sketch con il direttore artistico della rappresentativa, infatti, ha suscitato poco interesse da parte del pubblico che, invece, si è gettato su un altro particolare che rotea attorno all’universo variegato del milanista: ladi Ibrahiomovic. Zlatan ha deciso di pernottare sulla sua casa galleggiante (dal valore di 20 milioni di euro) per tutto lo svolgimento del. Lodi: una casa lussuoso che si adagia sull’acqua Il catamarano dell’asso ...

