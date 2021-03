Festival di Sanremo, Måneskin: fuori oggi “Zitti e Buoni” accompagnato dal videoclip (Di mercoledì 3 marzo 2021) Esce oggi, 3 Marzo 2021, insieme al videoclip “Zitti e Buoni”, l’inedito dei Måneskin, in gara nella categoria CAMPIONI alla 71ma edizione del Festival di Sanremo. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e Buoni”, con sonorità crude e distorte, porta all’Ariston il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei Måneskin, per la prima volta a Sanremo. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out. Ascolta “Zitti e Buoni” Segui i Måneskin in diretta dal Covo Segreto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Esce, 3 Marzo 2021, insieme al”, l’inedito dei, in gara nella categoria CAMPIONI alla 71ma edizione deldi. Scritto e composto interamente dalla band, “”, con sonorità crude e distorte, porta all’Ariston il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei, per la prima volta a. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out. Ascolta “” Segui iin diretta dal Covo Segreto ...

