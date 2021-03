Festival di Sanremo | Laura Pausini in lacrime all’Ariston | il pianto della Pausini per l’emozione dopo la vittoria ai Golden Globe

(Di mercoledì 3 marzo 2021) A pochi giorni dai festeggiamenti per laainella categoria “Migliore canzone originale“,tornain veste di ospite speciale. È lei uno dei volti più attesi di questa seconda serata di2021. La cantante, emozionatissima e in, si esibisce sulle note di Io sì, brano vincitrice dei: dai2021 Solo pochi giorni fa veniva insignito di un altro, prestigiosissimo riconoscimento.ha infatti vinto ai...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - TobinH77 : RT @ismylifeajoke_: Ieri puntata più commentata nella storia del festival di Sanremo. Chissà grazie a quale social #Sanremo2021 https://t.… - itszanie : RT @emmashands: Scusate ma Laura Pausini può vincere il Festival di Sanremo? -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Tutto quello che c'è da sapere suOspiti e conduttrici delle cinque serate del2021, la prima serata: classifica e fotoIldisenza pubblico? "Dimostra la capacità di adattamento a situazioni straordinarie. La vita va avanti grazie agli sforzi notevoli di tutti. I conduttori stanno dando messaggi sul ...Lo Stato Sociale, Combat pop: il testo e significato della canzone in gara al Festival di Sanremo 2021: di cosa parla il brano ...Laura Pausini è la super ospite della seconda serata di Sanremo 2021. Fiorello entra con uno dei look omaggio agli anni '30 che Giorgio Armani ha creato per lo showman al ...