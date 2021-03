Festival di Sanremo: i Måneskin sotto accusa. La loro canzone è un plagio?La replica della Sony (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non è il Festival di Sanremo senza che, collateralmente alla gara, si sviluppi una qualche polemica. Oggetto di viva discussione nelle ultime ore è la canzone dei Måneskin “Zitti e buoni”, da molti accusata di essere troppo somigliante alla canzone “F.D.T. – Fuori di testa” di Anthony Laszlo (Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone). Come riportato da Fq Magazine, il produttore Dade (cofondatore, bassista e chitarrista dei Linea 77) su Instagram ha postato la canzone degli Anthony Laszlo con una frase che ha alimentato i sospetti del web: “Qualcosa non quadra“. Durante l’odierna conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno fatto pervenire alcune segnalazioni alla direzione del Festival di Sanremo che mettevano ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non è ildisenza che, collateralmente alla gara, si sviluppi una qualche polemica. Oggetto di viva discussione nelle ultime ore è ladei“Zitti e buoni”, da moltita di essere troppo somigliante alla“F.D.T. – Fuori di testa” di Anthony Laszlo (Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone). Come riportato da Fq Magazine, il produttore Dade (cofondatore, bassista e chitarrista dei Linea 77) su Instagram ha postato ladegli Anthony Laszlo con una frase che ha alimentato i sospetti del web: “Qualcosa non quadra“. Durante l’odierna conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno fatto pervenire alcune segnalazioni alla direzione deldiche mettevano ...

