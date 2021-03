Festival di Sanremo e lo strano palloncino: il dettaglio fa rumore (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'idea per rimpiazzare il pubblico al teatro Ariston ha scatenato l'ironia dei telespettatori a casa L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'idea per rimpiazzare il pubblico al teatro Ariston ha scatenato l'ironia dei telespettatori a casa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - camurriusa : @ClaudioBaglioni MI MANCHIIII ! Il tuo Festival, quello con #Favino, è stato il più bello di sempre! Imparagonabil… - ESacerdoti : RT @Una_Gioia_Mai: Ogni volta che Il Volo è in gara o come ospite al festival di Sanremo #sanrem2021 #Sanremo2021 -