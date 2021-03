Festival di Sanremo: Amadeus critica duramente una frase andata in onda nello spot Liguria (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo è andato in onda lo spot dedicato alla regione Liguria, ma una frase pronunciata all’interno del segmento ha profondamente infastidito Amadeus. Queste le parole pronunciate dall’attore Maurizio Lastrico che hanno indispettito il conduttore di Sanremo: “Tranquilla, che a Sanremo dopo la terza canzone dormono tutti.” L’infelice battuta non è piaciuta ad Amadeus il quale, tornati in studio, ha così commentato lo spot: “Volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone.” La questione però non è stata archiviata così, perché oggi, nel prosieguo della conferenza stampa introduttiva della ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel corso della prima serata deldiè andato inlodedicato alla regione, ma unapronunciata all’interno del segmento ha profmente infastidito. Queste le parole pronunciate dall’attore Maurizio Lastrico che hanno indispettito il conduttore di: “Tranquilla, che adopo la terza canzone dormono tutti.” L’infelice battuta non è piaciuta adil quale, tornati in studio, ha così commentato lo: “Volevo dire ai creativi che non è vero che dormono tutti dopo la terza canzone.” La questione però non è stata archiviata così, perché oggi, nel prosieguo della conferenza stampa introduttiva della ...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - JoseBPGD : RT @Raiofficialnews: L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - cinzia20956126 : Ciao @AleGreco72 volevo dirti che la notte scorsa ho sognato che davi una bellissima notizia ha noi fans che conduc… -