Festival di Sanremo 2021 | Matilda De Angelis padrona del palco E’ lei l’erede di Fiorello?

Qualcuno potrebbe gentilmente mostrarci un documento di identità di Matilda De Angelis? Perché ci risulta difficile credere che questa ragazza abbia davvero solo 25 anni, tanto è già professionale, versatile e "navigata". Di avere talento da vendere lo ha dimostrato ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, nella prima serata dell'edizione più strana di sempre. Non un pubblico con cui confrontarti, non uno sguardo amico da intercettare nei momenti difficili, non gli applausi il cui volume ti dà una sorta di "indice di gradimento" della platea alle tue battute. Niente di tutto questo. L'attrice e showgirl Matilda De Angelis (Foto Matteo Rasero/LaPresse)

