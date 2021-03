Festival di Sanremo 2021: i 5 momenti da rivedere della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali sono stati i momenti imperdibili della prima serata del Festival di Sanremo 2021? Sanremo 2021: i momenti più belli della prima serataÈ andata in onda ieri, martedì 2 marzo, la prima puntata della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Un appuntamento storico e imperdibile con la musica e le canzoni italiane, ma quest’anno con un sapore molto particolare. Per via della pandemia di Coronavirus, infatti, i cantanti così come i conduttori e gli ospiti si sono trovati a doversi esibire davanti ad un teatro vuoto. Niente pubblico per questo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quali sono stati iimperdibilideldi: ipiù belliÈ andata in onda ieri, martedì 2 marzo, lapuntata71esima edizione deldi. Un appuntamento storico e imperdibile con la musica e le canzoni italiane, ma quest’anno con un sapore molto particolare. Per viapandemia di Coronavirus, infatti, i cantanti così come i conduttori e gli ospiti si sono trovati a doversi esibire davanti ad un teatro vuoto. Niente pubblico per questo ...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - qn_lanazione : Sanremo, Noemi racconta il suo brano al festival 'Glicine' - SpettacoliNEWS : @ARISA_OFFICIAL: fuori 'Potevi fare di più', brano in gara al 71° Festival di Sanremo, contenuto nel suo prossimo a… -