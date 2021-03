Festival di Sanremo 2021: dedicato all’Italia che lotta. Amadeus: appello per Zaki. Bertè: scarpe rosse (Foto) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Senza pubblico, ma vicino alla gente: ecco Sanremo 2021. Dove Amadeus lancia l'appello per Zaki: torni libero presto. Loredana Bertè porta le scarpette rosse contro il femminicidio e riceve il ringraziamento della ministra Bonetti. Dove Matilda porta sul palco un elogio del bacio al tempo delle mascherine e della pandemia. Matilda mostra la Foto del bacio più celebre della storia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Senza pubblico, ma vicino alla gente: ecco. Dovelancia l'per: torni libero presto. Loredanaporta lettecontro il femminicidio e riceve il ringraziamento della ministra Bonetti. Dove Matilda porta sul palco un elogio del bacio al tempo delle mascherine e della pandemia. Matilda mostra ladel bacio più celebre della storia L'articolo proviene da Firenze Post.

