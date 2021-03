Festival di Sanremo 2021, cosa nascondono i palloncini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutte le foto a fine articolo. Elodie arriva sul palco, Amadeus: “Persino i palloncini stanno applaudendo”. (Poi capirete il senso della battuta, continuando a leggere l'articolo!). "Sono molto orgogliosa di essere qui, felice ed emozionata, grazie per l'opportunità", con sobrietà Elodie si presenta sul palco dell'Ariston. "Persino i palloncini stanno applaudendo", commenta Amadeus, non potendo fare a meno di sottolineare la bellezza della conduttrice di questa sera, che perde anche un orecchino, puntualmente raccolto dal conduttore. I palloncini in sala sono riusciti quantomeno ad animare la situazione funerea della prima serata, quando la desolazione regnava tra le sedie vuote in platea. E qualcuno ha anche notato degli slanci di fantasia, ad esempio un palloncino equivocabile in cui qualcuno ha visto la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutte le foto a fine articolo. Elodie arriva sul palco, Amadeus: “Persino istanno applaudendo”. (Poi capirete il senso della battuta, continuando a leggere l'articolo!). "Sono molto orgogliosa di essere qui, felice ed emozionata, grazie per l'opportunità", con sobrietà Elodie si presenta sul palco dell'Ariston. "Persino istanno applaudendo", commenta Amadeus, non potendo fare a meno di sottolineare la bellezza della conduttrice di questa sera, che perde anche un orecchino, puntualmente raccolto dal conduttore. Iin sala sono riusciti quantomeno ad animare la situazione funerea della prima serata, quando la desolazione regnava tra le sedie vuote in platea. E qualcuno ha anche notato degli slanci di fantasia, ad esempio un palloncino equivocabile in cui qualcuno ha visto la ...

