Festival di Berlino 2021 | La veduta luminosa saggio poetico sul tempo della vita

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “E noi siamo così piccoli ad aspettare un istante di bagliore”. Tra i “boschi sacri” cari al poeta romantico tedesco Friedrich Hölderlin, altrimenti firmatosi Scardanelli, si consuma un viaggio fuori dale dentro le visioni: quello del cineasta Fabrizio Ferraro, selezionato al Forum del 71°Internazionale del Film dicon il suo La. Opera meditativa e “naturalmente” lirica, il nuovo lavoro dell’artista visivo – da sempre voce off dai circuiti tradizionali e per questo ospite gradito delle sezioni sperimentali dei principaliinternazionali – mette in campo due personaggi diretti verso la foresta presso Tubinga alla ricerca dello spirito del grande poeta. Un regista – il signor Emmer interpretato da Alessandro Carlini – e un’assistente di ...

Prodotto da Boudu/Passepartout e Eddie Saeta con Rai Cinema, La veduta luminosa dopo la proiezione al Festival di Berlino sarà trasmesso sabato 6 marzo in anteprima nazionale su Rai Tre nel programma