Ferrari - Collaudi su strada per la nuova hypercar ibrida

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Quella che a prima vista sembra una Lain realtà non lo è. Il muletto protagonista di queste foto spia potrebbe infatti nascondere la meccanica e altri dettagli della futuradel Cavallino Rampante: l'erede di una stirpe di modelli che hanno scritto la storia dell'automobilismo sportivo potrebbe arrivare entro un paio d'anni. Nei sogni degli appassionati, lasupersportiva di Maranello monterà un V12 aspirato, ma al momento la Casa non ha fornito conferme in tal senso: l'unica certezza riguarda l'elettrificazione. Già introdotta sugli ultimi modelli ad altissime prestazioni, la tecnologiaconsentirà alladi raggiungere performance fino a pochi anni fa impensabili per un'autole. Alcune delle sue ...

... debutto direttamente ai test del Bahrein il 12 marzo (il 10 si scoprirà la nuovaSF21), ... L'anno scorso il "Das", il volante magico, mandò in depressione gli avversari neidi ......dell'importanza delle simulazioni sulla sintonia fine dei: niente negli ultimi tre lustri è mai stato lontanamente omogeneo a regole che potessero esaltare le caratteristiche della...L'erede della LaFerrari è stata avvistata in Germania con dettagli estetici inediti: per vederla in veste definitiva servirà aspettare ancora qualche anno ...La power unit del prossimo anno avrà il compressore inserito nel cassoncino di aspirazione per favorire l'aerodinamica della vettura a effetto suolo, ma non è detto che abbia la camera di combustione ...