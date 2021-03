Ferit Karahan | la società turca fra menzogne e paura

(Di giovedì 4 marzo 2021) «È una storia semplice: un bambino sta male, e il suo amico lo deve aiutare» dice, il regista di Brother’s Keeper. I due bambini, Yusuf e Memo, sono studenti di un collegio nei territori curdi dell’Anatolia, una struttura autoritaria, isolata in mezzo a neve e montagne, dove trovare aiuto – e anche solo capire perché Memo si è sentito male – è un’impresa quasi impossibile. «All’inizio degli anni Novanta ho passato sei anni in un collegio come quello … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

