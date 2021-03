Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip si confessa: “Io gay? La verità” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style , partendo da zero ha costruito un brand fortissimo, divenendo il parrucchiere dei vip. Ma il noto hair stylist ha voluto toccare, in una passata intervista, un argomento delicato, della sua sfera privata. Ecco le sue parole. I saloni di Federico Lauri Lui è uno dei professionisti più conosciuti e famosi dei social. Stiamo parlando di Federico Lauri , creatore del fortunatissimo brand Federico Fashion Style , con saloni nel cuore di Milano e Roma. E ‘ormai conosciuto come il parrucchiere dei vip. Tantissimi i clienti famosi di Lauri, tra i quali Alba Parietti, Giulia De Lellis e Valeria Marini. Con oltre 1 milioni di followers su ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)Lauri, in arte, partendo da zero ha costruito un brand fortissimo, divenendo ildei vip. Ma il noto hair stylist ha voluto toccare, in una passata intervista, un argomento delicato, della sua sfera privata. Ecco le sue parole. I saloni diLauri Lui è uno dei professionisti più conosciuti e famosi dei social. Stiamo parlando diLauri , creatore del fortunatissimo brand, con saloni nel cuore di Milano e Roma. E ‘ormai conosciuto come ildei vip. Tantissimi i clienti famosi di Lauri, tra i quali Alba Parietti, Giulia De Lellis e Valeria Marini. Con oltre 1 milioni di followers su ...

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion Salone delle meraviglie, nuovo cast di Federico fashion style a Sermoneta Il programma tv ' Il salone delle meraviglie ', in onda sul canale Real Time con Federico Fashion Style approderà a Sermoneta nelle prossime settimane 'per un nuovo format itinerante - spiegano dal Comune - che darà visibilità alle bellezze culturali del borgo, inserite nel format ...

ANDREA DI CARLO, FIDANZATO ARISA/ A settembre le nozze: "Sono innamoratissimi" Sappiamo che Andrea è il suo manager (oltre a essere quello di tanti altri vip, come Can Yaman e Federico Fashion Style) e lavora nel dietro le quinte di diversi programmi Rai e Mediaset. Ha avuto ...

Federico Fashion Style approda a Sermoneta con "Il salone delle meraviglie". Si cercano donne dai 20 agli 80 anni

Il programma tv "Il salone delle meraviglie", in onda sul canale Real Time con Federico Fashion Style approderà a Sermoneta nelle prossime settimane per un nuovo format itinerante che darà visibilità

