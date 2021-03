FattiFatty | grasso è bello | il brand napoletano del curvy lancia la nuova collezione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) di Rosina Musella Cosa hanno in comune undi modae una content creator italiana emigrata a Londra? L’obiettivo comune di combattere lo stigma contro i corpi grassi, o almeno questo vale per laSS2021 realizzata in collaborazione con Serena Bertozzi.VintageGirl è un marchio di moda made in Italy fondato nel 2019 dai tre fratelli Scotti: Gioacchino, Nunzia e Rossella. “Puntiamo a parlare di body positivity”, ci racconta Nunzia, “realizzando abiti studiati per esaltare la femminilità delle donne, strizzando l’occhio ad uno stile vintage e romantico”. L’azienda, che attualmente si rivolge ad un pubblico prettamente femminile, si pone come strumento verso l’accettazione del proprio corpo, abbracciando i ...