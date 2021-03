Famiglia Cristiana all' attacco | Lacrime di sangue di Achille Lauro? Blasfeme

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Dardari Il direttore diha bocciato la trovata scenica del cantante sul palco di Sanremo Don Antonio Rizzolo, direttore diha trovato ledidiuna trovata eccessiva, se non addirittura blasfema. Durante la sua esibizione come ospite d’onore di ieri sera sul palco di Sanremo, il cantante ha piantodicon righe rosse che gli hanno solcato le guance. Ledi: eccessive eDon Antonio Rizzolo ha commentato l’interpretazione definendola “sicuramente eccessiva, forse anche blasfema". Insomma, bocciata su tutta la linea. Il direttore ha spiegato, ...

Lo ha fatto con semplicità estrema, come di chi si segna prima iniziare il suo pasto in famiglia o per una volta, anche gli intolleranti che vorrebbero trasformare la fede cristiana in una sorta di ...Il direttore don Antonio Rizzolo boccia l'artista, che ha 'pianto' lacrime di sangue "Sicuramente eccessiva, forse anche blasfema". Il direttore di Famiglia Cristiana don Antonio Rizzolo, sentito dalla AdnKronos, boccia "la trovata scenica" di Achille Lauro, che durante la sua esibizione come ospite d'onore al Festival di Sanremo ha 'pianto' ...L'Orchestra del festival sarà diretta da Andrea Morricone, il figlio del maestro. L'esibizione sarà un anticipo del grande concerto del trio che dovrebbe tenersi, Covid permettendo, a giugno ...Non avevamo mai dubitato, caro padre, che per te l'unico pontefice si chiama Francesco. Avevamo bisogno, però, in questo tempo di Quaresima, delle tue parole (di Maurizio Patriciello).