F1, James Allison: “Abbiamo deciso di nascondere le nostre scelte sul fondo vettura la posteriore” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Mercedes W12 ha svelato le proprie forme e, anche se ci sono degli aspetti non visibili, a primo impatto è impressionante. Si era detto in sede di presentazione che non ci sarebbe stata una rivoluzione. Ebbene, il progetto 2021 va in linea di continuità con la ricerca quasi ossessiva di estremizzare alcuni concetti. In buona sostanza, la monoposto di Brackley di quest’anno è diversa per idee rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto per le migliorie apportare nella parte posteriore. La rastremazione evidenziata soprattutto dal nuovo cofano motore porta a pensare che i “gettoni” investiti dalla squadra campione del mondo, come da regolamento, siano stati indirizzati per modificare la sospensione posteriore e il cambio. Un aspetto che potrebbe accomunare la Mercedes alla Ferrari, in attesa che si sveli la nuova Rossa. Introducing the W12 Get ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Mercedes W12 ha svelato le proprie forme e, anche se ci sono degli aspetti non visibili, a primo impatto è impressionante. Si era detto in sede di presentazione che non ci sarebbe stata una rivoluzione. Ebbene, il progetto 2021 va in linea di continuità con la ricerca quasi ossessiva di estremizzare alcuni concetti. In buona sostanza, la monoposto di Brackley di quest’anno è diversa per idee rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto per le migliorie apportare nella parte. La rastremazione evidenziata soprattutto dal nuovo cofano motore porta a pensare che i “gettoni” investiti dalla squadra campione del mondo, come da regolamento, siano stati indirizzati per modificare la sospensionee il cambio. Un aspetto che potrebbe accomunare la Mercedes alla Ferrari, in attesa che si sveli la nuova Rossa. Introducing the W12 Get ...

