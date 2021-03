Eurozona, indice PMI: rallenta la contrazione. Bene il manifatturiero (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona si conferma a due velocità a febbraio. Da una parte il manifatturiero, che ha registrato la più forte espansione della produzione degli ultimi quattro mesi, e dall’altra il settore dei servizi, che ha indicato un’altra forte riduzione dell’attività, specialmenmente in quelle aree più colpite dalle restrizioni. A febbraio l’indice dei direttori d’acquisto delle attività terziarie nella zona euro si è attestato a 45,7,6 punti dai 45,4 precedenti, in rialzo rispetto ai 44,7 della stima preliminare e del consensus. Nello stesso periodo il PMI Composite viene indicato in aumento a 48,8 punti da 47,8 punti e risulta superiore alle attese (48,1 punti). L’indice PMI varia da 0 a 100, con un valore superiore a 50 che indica una fase di crescita. Per quanto riguarda le economie più ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’si conferma a due velocità a febbraio. Da una parte il, che ha registrato la più forte espansione della produzione degli ultimi quattro mesi, e dall’altra il settore dei servizi, che ha indicato un’altra forte riduzione dell’attività, specialmenmente in quelle aree più colpite dalle restrizioni. A febbraio l’dei direttori d’acquisto delle attività terziarie nella zona euro si è attestato a 45,7,6 punti dai 45,4 precedenti, in rialzo rispetto ai 44,7 della stima preliminare e del consensus. Nello stesso periodo il PMI Composite viene indicato in aumento a 48,8 punti da 47,8 punti e risulta superiore alle attese (48,1 punti). L’PMI varia da 0 a 100, con un valore superiore a 50 che indica una fase di crescita. Per quanto riguarda le economie più ...

