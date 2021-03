EuroLeague | questa sera l’Olimpia Milano affronterà il Fenerbahce | dove vederla?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 20.45 in scena al Mediolanum Forum il match tra l’AX Armani Exchangee il. I padroni di casa cercano la 18^ vittoria inin un appuntamento cruciale in vista della post-season. Olimpia, al Forum scontro diretto in chiave play-off Gara fondamentalealle 20.45 per il cammino indeldi Ettore Messina. Al Forum farà visita ildi coach Igor Kokoskov, in un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. I meneghini occupano la terza piazza della classifica, frutto delle 17 vittorie in regular season, equivalenti al record di club nella competizione continentale. Ilsi trova invece all’ottavo posto, ...

