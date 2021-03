Esplosione a centro di test Covid vicino Amsterdam. La polizia: "Un attacco deliberato"" (Di mercoledì 3 marzo 2021) ''Un atto intenzionale''. È questa l'ipotesi sulla quale si sta muovendo la polizia olandese a proposito dell'Esplosione avvenuta questa mattina presto nei pressi di un centro di analisi per il ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 marzo 2021) ''Un atto intenzionale''. È questa l'ipotesi sulla quale si sta muovendo laolandese a proposito dell'avvenuta questa mattina presto nei pressi di undi analisi per il ...

MGheparda : La Nebulosa non è altro che una nana bianca, il risultato dell’ esplosione di una stella, una supernova. Mano a man… - lorypil66 : #Amsterdam. Esplosione nell'area di un centro #Covid test - euronewsit : Paesi Bassi: un'altra esplosione nei pressi di un centro per tamponi - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Paesi Bassi: un'altra esplosione nei pressi di un centro per tamponi Nei Pae… - CarloAsnaghi : RT @07Emmedi: Olanda: un'esplosione si è verificata vicino a un centro di test COVID-19 in una città a nord di Amsterdam. Che gli olandesi… -