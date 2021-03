Ermal Meta, chi è il cantante albanese che ha stregato l’Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ermal Meta si conferma totem del Festival di Sanremo e sbarca ancora al Teatro Ariston: dopo la vittoria del 2018 insieme a Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, il cantante torna a Sanremo, nella sua edizione 2021, presentando il testo Un milione di cose da dirti. Nato in Albania, a Fier, il 20 aprile 1981, Ermal Meta compirà 40 anni tra poco più di un mese. Il suo segno zodiacale è quello del Toro. Considerato “sex symbol” da migliaia di ragazze, il cantante è alto 178 centimetri e pesa 71 chilogrammi. Cresciuto in Albania fino all’età di 13 anni, Ermal si è quindi trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Ermal Meta età, esordi e carriera del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)si conferma totem del Festival di Sanremo e sbarca ancora al Teatro Ariston: dopo la vittoria del 2018 insieme a Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, iltorna a Sanremo, nella sua edizione 2021, presentando il testo Un milione di cose da dirti. Nato in Albania, a Fier, il 20 aprile 1981,compirà 40 anni tra poco più di un mese. Il suo segno zodiacale è quello del Toro. Considerato “sex symbol” da migliaia di ragazze, ilè alto 178 centimetri e pesa 71 chilogrammi. Cresciuto in Albania fino all’età di 13 anni,si è quindi trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento.età, esordi e carriera del ...

