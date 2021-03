Energie rinnovabili: il Pentagono pensa a pannelli solari spaziali (Di mercoledì 3 marzo 2021) pannelli solari spaziali in orbita, per catturare tutta l’energia della luce solare senza che l’atmosfera ne diminuisca l’intensità facendo da filtro, e trasmetterla poi con estrema precisione in qualsiasi punto della Terra tramite microonde. È questa l’idea degli scienziati del Pentagono, che stanno pensando a soluzioni in ambito militare ovviamente, ma che potrebbero essere valide anche in campo civile. Gli scienziati proprio in questi giorni hanno testato con successo nello spazio un pannello solare delle dimensioni di una scatola di pizza. Il pannello – noto come PRAM (Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module), ovvero modulo di antenna a radiofrequenza fotovoltaica – è stato lanciato per la prima volta nel maggio 2020, collegato al drone senza pilota X-37B del Pentagono, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)in orbita, per catturare tutta l’energia della luce solare senza che l’atmosfera ne diminuisca l’intensità facendo da filtro, e trasmetterla poi con estrema precisione in qualsiasi punto della Terra tramite microonde. È questa l’idea degli scienziati del, che stannondo a soluzioni in ambito militare ovviamente, ma che potrebbero essere valide anche in campo civile. Gli scienziati proprio in questi giorni hanno testato con successo nello spazio un pannello solare delle dimensioni di una scatola di pizza. Il pannello – noto come PRAM (Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module), ovvero modulo di antenna a radiofrequenza fotovoltaica – è stato lanciato per la prima volta nel maggio 2020, collegato al drone senza pilota X-37B del, per ...

