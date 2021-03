Energia | Arera | il 56% delle famiglie ha scelto il mercato libero elettrico

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – A dicembre 2020 leche hannoilsono oltre il 56% nella media nazionale, ma con forti differenze nel Paese. A riportarlo è, Autorità di Regolazione perReti e Ambiente, in occasione della pubblicazione del Rapporto annuale Monitoraggio Retail (su dati 2019). La quota sale al 70% di alcune aree del nord fino al 38% della provincia Sud Sardegna. La provincia con la percentuale più alta di clienti domestici che è uscita daltutelato è però Terni (70,78%). In base ai dati forniti da, ad aprile dello scorso anno la Lombardia era la Regione con più venditori attivi di elettricità per i clienti domestici (380). Sopra i 300 esercenti anche Lazio (327), Campania ...