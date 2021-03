Elodie, il grande successo come cantante e il debutto da coconduttrice (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo essere stata due volte concorrente Elodie farà stasera il suo debutto come coconduttrice del Festival di Sanremo. Potrebbe essere l’ennesimo trampolino di lancio per un carriera di successo come la sua partita da Amici. Basti pensare che tutte le cantanti che sono passate alla conduzione di Sanremo avevano vinto il Festival Elodie, da Amici a Sanremo Elodie di Patrizi si fa conoscere al pubblico italiano dopo un secondo posto ottenuto ad Amici di Maria De Filippi. Ne seguì l‘album disco d’oro “Un’altra vita” che le fece scalare le classifiche. Un anno dopo venne annunciata la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”. La cantante romana ben figurò in quell’occasione piazzandosi all’ottavo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo essere stata due volte concorrentefarà stasera il suodel Festival di Sanremo. Potrebbe essere l’ennesimo trampolino di lancio per un carriera dila sua partita da Amici. Basti pensare che tutte le cantanti che sono passate alla conduzione di Sanremo avevano vinto il Festival, da Amici a Sanremodi Patrizi si fa conoscere al pubblico italiano dopo un secondo posto ottenuto ad Amici di Maria De Filippi. Ne seguì l‘album disco d’oro “Un’altra vita” che le fece scalare le classifiche. Un anno dopo venne annunciata la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”. Laromana ben figurò in quell’occasione piazzandosi all’ottavo ...

