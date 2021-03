Elisa | il toccante messaggio su Instagram | la vittoria a Sanremo e il dolore per il papà

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono trascorsi ben 20 anni da quando, con la splendida canzone Luce (Tramonti a nord est), la voce inconfondibile diToffoli aveva incantato tutti noi. L’artista, partecipando per la prima e ultima volta al Festival diproprio in quell’edizione, aveva strappato unameritatissima. E oggi ha deciso di ricordare quegli istanti emozionanti con un lungo post su, raccontando dettagli inediti e commoventi. “In un attimo sono passati vent’anni dalla mianel 2001” – ha esorditosui social, a didascalia di un breve video che riprende il momento della premiazione annunciato da Raffaella Carrà (era lei, all’epoca, alla conduzione della 51esima edizione della kermesse canora) – “Avevo 23 anni, avevo fatto due album in ...

Ultime Notizie dalla rete : Elisa toccante

GameGurus

... capolavoro festivaliero diche ha trionfato nel 2001: ' All'epoca avevo dieci anni. Sarà una ...pezzo di chiusura: ' La persona più importante della mia vita, è stato come un papà; ...Scanziani, al violino, e Marco Cadario, al pianoforte, propongono infatti alcuni brani di ...con tutte le scuole e chi fosse interessato questo lavoro originale e particolarmente...Nel 2001, Elisa ha vinto il Festival di Sanremo: oggi ha deciso di ricordare quel momento su Instagram, rivelando il dolore per suo papà all’epoca in coma.«Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo ...