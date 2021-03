Elezioni israeliane | lo scontro è a destra

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra tre settimane, il 23 marzo, Israele andrà alle quartepolitiche in 18 mesi. Ma il panorama è profondamente cambiato, rispetto alle precedenti del 2 marzo 2020, che videro un accesotra il Likud, guidato da Bibi Netanyahu, che conquistò 36 seggi, e la coalizione di centro-sinistra, Blue and White (Blu e bianco, i colori della bandiera israeliana), guidata da Benny Gantz, che ne conquistò 33. Oggi, non si tratta più di uno- sinistra, la sfida al premier è trasversale, e va da formazioni diall’estrema sinistra, unite dal comune rifiuto di una continuazione del suo predominio. Ma è tutt’altro che detto che questo fronte del no abbia successo, Netanyahu ha ancora molte frecce al suo arco. Nel 2020, Bibi non riuscì a mettere insieme una maggioranza di ...