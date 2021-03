Elezioni amministrative verso il rinvio A rischio voto per i sindaci di Milano e Roma (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si ragiona sullo slittamento del voto in Calabria e sulle Comunali (tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna) a dopo estate a causa della pandemia Leggi su corriere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si ragiona sullo slittamento delin Calabria e sulle Comunali (tra cui, Torino e Bologna) a dopo estate a causa della pandemia

repubblica : ?? Elezioni, amministrative in tutta Italia e regionali in Calabria verso il rinvio in autunno. Forse gia' domani i… - CassiMatyxe : RT @GiovaQuez: Cresce l'ipotesi del rinvio a dopo l'estate di tutte le elezioni che si terranno da qui a fine giugno: si tratterebbe quindi… - sabrinatehilim : RT @Virus1979C: Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma si va verso un rinvio delle elezioni amministrative di primavera. Probabile election… - GraziaAmelia : RT @lucianoghelfi: Sembra imminente la decisione sul rinvio delle #elezioni #amministrative all’autunno (si parla di 10/11 ottobre). Serve… - Ettore76124585 : RT @AlessiaLautone: Elezioni, verso rinvio #amministrative al 10-11 ottobre. Atteso dl in Cdm @LaPresse_news -