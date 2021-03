Elezioni amministrative, tavolo del centrosinistra a Napoli: c’è anche Mastella (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sta svolgendo alla Stazione marittima di Napoli il tavolo della coalizione larga del centrosinistra con il Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative nel capoluogo. Alla riunione, convocata dal Pd che la presiede con il segretario provinciale Marco Sarracino e il presidente Paolo Mancuso, ci sono tutte le forze della coalizione di De Luca alle regionali e tutto il centrosinistra. Presente anche il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, i parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino e Alessandro Amitrano, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. I partiti rappresentati sono Pd, M5s, Italia Viva, Articolo 1, Socialisti, Alleanza Democratica, Demos, Centro Democratico, La Città, Verdi, Noi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si sta svolgendo alla Stazione marittima diildella coalizione larga delcon il Movimento 5 Stelle in vista dellenel capoluogo. Alla riunione, convocata dal Pd che la presiede con il segretario provinciale Marco Sarracino e il presidente Paolo Mancuso, ci sono tutte le forze della coalizione di De Luca alle regionali e tutto il. Presenteil vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, i parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino e Alessandro Amitrano, il sindaco di Benevento Clemente. I partiti rappresentati sono Pd, M5s, Italia Viva, Articolo 1, Socialisti, Alleanza Democratica, Demos, Centro Democratico, La Città, Verdi, Noi ...

