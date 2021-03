Elezioni amministrative, si vota a ottobre: date decise, a breve il decreto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Elezioni amministrative di primavera sono ormai destinate ad essere rinviate. Dato il continuo crescere della curva dei contagi, le forze politiche a sostegno del governo Draghi hanno optato per il rinvio.. La decisione, che sarà ufficializzata con un decreto legge, potrebbe arrivare già nella giornata di domani. La scadenza ultima per il decreto legge è fissata all’11 marzo, quando scadono i termini per la presentazione delle liste per le Regionali in Calabria, attualmente previste per l’11 aprile. L’ipotesi più concreta in questo momento è quella di un rinvio in autunno sia delle Regionali calabresi che di tutte le altre Elezioni amministrative. La data delle Elezioni dovrebbe essere fissata nei giorni 10 e 11 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi primavera sono ormai destinate ad essere rinviate. Dato il continuo crescere della curva dei contagi, le forze politiche a sostegno del governo Draghi hanno optato per il rinvio.. La decisione, che sarà ufficializzata con unlegge, potrebbe arrivare già nella giornata di domani. La scadenza ultima per illegge è fissata all’11 marzo, quando scadono i termini per la presentazione delle liste per le Regionali in Calabria, attualmente previste per l’11 aprile. L’ipotesi più concreta in questo momento è quella di un rinvio in autunno sia delle Regionali calabresi che di tutte le altre. La data delledovrebbe essere fissata nei giorni 10 e 11 ...

