Elezioni amministrative rinviate ad ottobre Stop al voto per i sindaci di Milano e Roma (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si ragiona sullo slittamento del voto in Calabria e sulle Comunali (tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna) a dopo estate a causa della pandemia Leggi su corriere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si ragiona sullo slittamento delin Calabria e sulle Comunali (tra cui, Torino e Bologna) a dopo estate a causa della pandemia

repubblica : ?? Elezioni, amministrative in tutta Italia e regionali in Calabria verso il rinvio in autunno. Forse gia' domani i… - mantolalla : Abbiamo approvato oggi in #Senato il DL #COVID che ha adottato misure importanti per il contenimento della… - robyvise64 : RT @Corriere: Elezioni amministrative rinviate ad ottobre: il decreto è già pronto - borrillo62 : RT @Corriere: Elezioni amministrative rinviate ad ottobre: il decreto è già pronto - Corriere : Elezioni amministrative rinviate ad ottobre: il decreto è già pronto -