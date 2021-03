Elezioni Amministrative 2021, Governo verso rinvio all’autunno (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’epidemia da Covid-19 potrebbe portare al rinvio di tutte le Elezioni Amministrative della primavera 2021. E’ quanto emerge da fonti vicine al Governo e al Viminale, dove la decisione sarebbe già stata presa. Nello specifico le tornate elettorale attese sono le Regionali in Calabria, le Suppletive di Siena e le Comunali in oltre 1200 comuni. Secondo il Governo però sia le Elezioni che la campagna elettorale delle settimane precedenti rappresentano un’occasione di contagio e quindi lo slittamento all’autunno sembra dietro l’angolo. Ad ogni modo sarà necessario un decreto legge ad hoc, dunque il Governo dovrà riunirsi in un Consiglio dei Ministri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’epidemia da Covid-19 potrebbe portare aldi tutte ledella primavera. E’ quanto emerge da fonti vicine ale al Viminale, dove la decisione sarebbe già stata presa. Nello specifico le tornate elettorale attese sono le Regionali in Calabria, le Suppletive di Siena e le Comunali in oltre 1200 comuni. Secondo ilperò sia leche la campagna elettorale delle settimane precedenti rappresentano un’occasione di contagio e quindi lo slittamentosembra dietro l’angolo. Ad ogni modo sarà necessario un decreto legge ad hoc, dunque ildovrà riunirsi in un Consiglio dei Ministri. SportFace.

