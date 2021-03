Eletto a Lignano Mister Italia | è Manuel Frigerio

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel weekend appena terminato, aSabbiadoro è statoil nuovo, il vincitore è, 25enne di Milano, alto 1.92 che oltre a fare il modello e anche un agente immobiliare.ha capelli castani e occhi marrone, è del segno del leone, si definisce ambizioso, brillante ed estroverso. Lo sport che preferisce è il basket. I suoi idoli sportivi sono Michael Jordan e Kobe Bryant. Per quanto riguarda il cinema, gli attori che predilige sono Brad Pitt e Robert De Niro. Tra i fasciati anche Jorge Alejandro Galante, nipote di emigranti friulani in Argentina che un anno fa deciso di fare ritorno nella terra da dove il nonno emigrò per l’Argentina nel dopo guerra. Jorge, che ha vinto la fascia diFitness, ora abita a ...