Elena Sofia Ricci, avete mai notato quella somiglianza con la sorella? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elena Sofia Ricci, celebre attrice, ha una sorella. Ma voi le riuscite a distinguere? Si somigliano tantissimo. Questo pomeriggio andrà in onda su Cine34 il film “Commedia Sexy”, diretto da Claudio Bigagli. Nel cast vediamo: Elena Sofia Ricci, Alessandro Benvenuti, Ricky Tognazzi e Roberto Brunetti. Nella trama un padre e una madre dopo aver accompagnato Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre attrice, ha una. Ma voi le riuscite a distinguere? Si somigliano tantissimo. Questo pomeriggio andrà in onda su Cine34 il film “Commedia Sexy”, diretto da Claudio Bigagli. Nel cast vediamo:, Alessandro Benvenuti, Ricky Tognazzi e Roberto Brunetti. Nella trama un padre e una madre dopo aver accompagnato

elena_189 : RT @sadbutglad1: ma la dolcezza di sofia che stringe dayane e le sussurra “mi sei mancata lo sai?”?? - rubio_elena : RT @sadbutglad1: ma la dolcezza di sofia che stringe dayane e le sussurra “mi sei mancata lo sai?”?? - rubio_elena : RT @EmLanero: Ho inviato un ritratto che ho fatto per Dayane e Bubi a Simona, la nonna di Sofia. Lo ha fatto vedere a Day e mi ha inviato… - rubio_elena : RT @_heysestra: Dayane: “Questa notte appena arrivo a casa mi faccio una doccia e chiaccheriamo, ci raccontiamo tutto... vi rispondo uno pe… - rubio_elena : RT @bayxreche: Per tutti, ma soprattutto per noi che abbiamo seguito assiduamente Dayane per cinque mesi ed ogni suo singolo pianto perché… -