Economia e Gestione Beni Culturali, laurea Isfoa a Sarah Ilaria Merlin (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa, ha conferito al candidato Sarah Ilaria Merlin il Diploma di laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali. Il titolo è rilasciato dalla facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche. La laurea contempla la specializzazione in Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali. Sarah Ilaria Merlin, ottima studente del proprio corso, ha conseguito la laurea con brillante dissertazione del lavoro finale. Il conferimento a Milano nel corso di una cena nel noto Ristorante di corso Como l'Osteria del Gambero Rosso. Stefano Masullo è magnifico retore ...

