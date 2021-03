Eco-design ed economia circolare | Conai lancia il nuovo bando da 500mila euro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Uninvito alla sostenibilita’: l’ottava edizione delper l’eco-degli imballaggi nell’si apre apre oggi, Giornata mondiale della natura selvatica. “Quest’anno vogliamo sottolineare come la difesa dell’ambiente passi anche dalla prevenzione”, commenta il presidenteLuca Ruini. “Produrre packaging con impatti sempre piu’ bassi e’ una delle strade verso il rispetto delle risorse naturali del nostro pianeta”, aggiunge. Ilnasce per valorizzare le soluzioni di imballo piu’ innovative in termini di sostenibilita’. E’ aperto a tutte le aziende consorziate che hanno rivisto i propri imballaggi con interventi di eco-adottando almeno una fra queste sette leve di prevenzione: ...

Eco dalle Città

Sponsor Si apre domani l'ottava edizione del Bando Conai per l'degli imballaggi nell'economia circolare. 'Quest'anno vogliamo sottolineare come la difesa dell'ambiente passi anche dalla prevenzione', commenta il presidente Conai Luca Ruini. 'Produrre ...Volvo Cars ha presentato la nuova Volvo C40 Recharge, il primo modello Volvo in assoluto ad essere stato progettato come puramente elettrico. La C40 Recharge […] ...L'ottava edizione parte il 3 marzo, Giornata Mondiale della Natura Selvatica. Le aziende che hanno rivisto i loro imballaggi in chiave sostenibile hanno tempo fino al 31 maggio per candidarsi. Poi una ...