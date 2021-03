ilpost : È morto a 58 anni Claudio #Coccoluto. Tra gli anni Ottanta e Novanta era diventato uno dei dj di musica house più c… - repubblica : ?? È morto il dj Claudio Coccoluto. Aveva 59 anni, ha fatto ballare intere generazioni - Radio1Rai : ??È morto il Dj Claudio #Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale. Si è spento alle 4,30 di oggi. Gli amici:… - buonanotteamici : RT @ilcruccu: È morto Bunny Wailer a 73 anni, leggendario sodale di Bob Marley con gli Wailers - squopellediluna : RT @Chiappuz: ??UNA STRAGE CONTINUA Carmine aveva 32 anni. È morto dopo nove mesi di agonia. Dopo che un rullo lo aveva schiacciato in fabbr… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

Savona. Lutto a Savona per la morte di Fausto Giavazzi, molto noto in città in quanto titolare del bar Maggiora, nella centrale via Paleocapa. Fausto è mancato all'età di 58per un problema di cuore. Nato a Bergamo, si era trasferito a Savona e dal 2004 era, insieme alla mogli, il volto del bar Maggiora. Un punto di riferimento nelle mattine di tanti savonesi, che ...Dove può essere finito? "Me lo chiedo ogni istante da quasi 7. Ucciso no, perché Daniele è buonissimo, e poi il corpo sarebbe stato trovato.in qualche anfratto del metrò neppure, i ...Martedì è morto Bunny Wailer, celebre cantante reggae e uno dei tre fondatori dei Wailers, con Bob Marley e Peter Tosh: aveva 73 anni. Wailer è morto in ...È morto a 73 anni il cantante reggae Bunny Wailer, dei Wailers. Martedì è morto Bunny Wailer, celebre cantante reggae e uno dei tre fondatori dei Wailers, con Bob Marley e Pete ...